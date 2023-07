... anche alla luce del recente Rapporto presentato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dal Presidente dell'Roberto, presso la Camera dei deputati, lo scorso 12 ...Il presidente dell', Roberto, ha parlato di un 'progressivo distanziamento negativo', aggiungendo però, che non si tratta soltanto o tanto di differenze di apprendimento, ma anche di '...Il presidente, Roberto, parla di un 'progressivo distanziamento negativo' e aggiunge pure che non si tratta solo di differenze nei risultati di apprendimento in senso stretto, ma anche ...

Invalsi, Ricci ai genitori: “Non concentrarsi sui voti ma sugli esiti. Questi ci dicono quale distanza ci separa dagli obiettivi” Orizzonte Scuola

Il 15 luglio Azione ha scritto sulle sue pagine social ufficiali che secondo le ultime prove Invalsi «il 50 per cento degli studenti delle scuole secondarie non comprende ciò che legge». Le cose in re ...Il piano del governo, va detto, è ancora in uno stato embrionale. Ci vorranno forse un paio di mesi per capire bene come funzionerà la Zona speciale unica per tutto il ...