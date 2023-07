Introducevano stupefacenti e cellulari in carcere con un drone | fermate quattro persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sequestrato un carico di stupefacente destinato probabilmente a rifornire alcuni detenuti deldi Santa Maria Capua Vetere. In particolare, i militari dell’Arma, a pochi metri dalla struttura carceraria sammaritana, hanno sottoposto a controllo una Fiat Panda con a bordo, rinvenendo, ben occultati all’interno dell’utilitaria, un chilo e 300 grammi di hashish suddiviso in 13 panetti, 62 grammi di cocaina nonché sette telefonimicro, muniti dei relativi caricabatterie. Lo stupefacente era stipato in sei distinti plichi, aventi eguale peso. Tra il materiale rinvenuto anche undi ultima generazione idoneo per struttura e capacità di ...