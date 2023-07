Intervento di radiologia interventistica in Campania | l’operazione su un’anziana affetta da neoplasia

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 1 minutoPrimodiall’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia suda. Lo rende noto l’Asl Napoli 3 Sud che fa sapere come la paziente di 72 anni sia stata “ricoverata presso il reparto di medicina con diagnosi di ittero ostruttivo con valori elevati di bilirubina che ne impedivano il prosieguo del trattamento chemioterapico”. Per questo motivo l’equipe del reparto di Radiodiagnostica, diretto dal dottor Giovanni Moggio, ha provveduto al posizionamento di una protesi di derivazione all’interno del sistema biliare, in nessun altro modo trattabile né con tecniche chirurgiche, né endoscopie. “La procedura scelta – spiega Moggio – rappresenta una delle tante tecniche mini-invasive che, eseguite ...

Al presidio ospedaliero San Leonardo di Castellammare di Stabia è stato effettuato il primo intervento di radiologia interventistica. La paziente, 72 anni, con diagnosi di neoplasia in stato avanzato, ...