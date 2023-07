Inter | Zanetti | “Colidio al River Plate? Vicini a chiudere Il Boca era interessato”

(Di martedì 18 luglio 2023) Javierha parlato ai microfoni di Espn Argentina, facendo un focus sul futuro di Facundocon il giocatore sempre più vicino a vestire la maglia del. Il vice presidente dei nerazzurri si è espresso, non nascondendo quanto la trattativa sia vicina dalla chiusura. Le parole di: “Con noi ha vissuto un momento importante di crescita, è arrivato e ha giocato un anno in Primavera, poi ha giocato in Belgio e credo gli abbia fatto bene, è maturato. Poi è venuto al Tigre e si è sentito importante. Ora ileraessato, c’era quasi un accordo con noi, ma il giocatore ha voluto il. Siamo“. SportFace.

Zanetti blinda Lautaro: "Probabilmente sarà il nuovo capitano, è molto difficile che vada via

Il vicepresidente dell’Inter ed ex capitano storico Javier Zanetti è intervenuto dagli studi di ESPN Argentina sul club nerazzurro, in particolar modo su due situazioni. MERCATO – Zanetti ha toccato d ..."Oggi Lauti per noi è un punto di riferimento importante. E' molto difficile che vada via, molto probabilmente sarà il nuovo capitano". Intervistato da ESPN, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ...