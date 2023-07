Inter | un clamoroso sorpasso | il nuovo bomber dopo Lukaku

(Di martedì 18 luglio 2023) Si spiega per questo - riporta La Gazzetta dello Sport - lo scattino fatto ieri per Alvaro Morata , ma nel mirino del club c'è soprattutto Folarin Balogun : la stellina americana dell' Arsenal ...

Quanto accaduto con Romelu Lukaku ha lasciato non pochi strascichi in casa. E ora Beppe Marotta guarda all'attacco per sistemare il tassello mancate lasciato dall'addio della punta belga. Spinto anche dalle richieste di Simone Inzaghi , che lo ha ripetuto in un faccia ...... in Europa League, è stato sfortunato in occasione di unautogol che ha cambiato il corso ... dunque, potrebbe essere lontano dai Red Devils; tra le possibili destinazioni troviamo l'che ...Massimo Brambati ha parlato del possibiletrasferimento di Romelu Lukaku alla Juventus , esprimendo le proprie perplessità sull'... L'ex calciatore ha parlato anche dell'approdo all'di ...

Inter, clamoroso colpo a sorpresa: a destra c'è Cuadrado Calciomercato.com

Tifosi di Juventus e Inter in rivolta, sono arrabbiati per le scelte di mercato. Gli juventini non vogliono Lukaku in bianconero; gli interisti bocciano l’ingaggio di Cuadrado perché storico “anti-Int ...Non è una sorpresa ma adesso è un dato di fatto: Onana lascia l'Inter. Il portiere camerunese ha infatti salutato i compagni di squadra, svuotato l'armadietto e ha lasciato Appiano Gentile direzione M ...