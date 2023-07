Inter | Onana al Manchester United | non solo Sommer per Inzaghi

(Di martedì 18 luglio 2023) Il calciomercato regala sorprese giorno dopo giorno, ma spesso le cose vanno semplicemente come erano state programmate. Tempi e modi rispettati, eccome, nel caso di André, portiere dell’da considerare già come nuovo acquisto del. Un affare che – come confermato dai colleghi di Sky Sport – è in dirittura d’arrivo senza L'articolo proviene da Il Difforme.

Con Andréoggi in partenza per Manchester , dove firmerà con lo United, l'ha da risolvere la questione portieri. Il primo obiettivo a breve termine è Yann Sommer, che Simone Inzaghi vorrebbe portare ......cessione di Andrèal Manchester United. Il portiere camerunese rappresenta il 'sacrificio' di questa estate nerazzurra. Dopo essere arrivato a parametro zero solo l'anno scorso in maglia, ...Sommer dà l'ok all', poi Trubin: la strategia Definita la cessione di, i nerazzurri proveranno subito a rimpiazzare il portiere camerunense. Il piano dell'è noto da tempo: dare l'...

Inter: Onana ha lasciato Appiano, è del Manchester United. Ora Sommer, più complicato Trubin - Sportmediaset Sport Mediaset

Il calciatore ha scelto i nerazzurri rifiutando offerte arabe e turche. Ceduto Onana al Manchester United, l’Inter cercherà nei prossimi giorni di chiudere il discorso relativo alla porta con due ...L’Inter continua a lavorare per Yann Sommer con la situazione che in questo momento è in una fase di stallo. Lo stallo, infatti, è legato alla clausola del portiere svizzero che è di 6 milioni, cifra ...