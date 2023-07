Inter Miami | primo allenamento con i compagni per Messi

(Di martedì 18 luglio 2023) Lionelha incontrato per la prima volta ini suoi nuovidi squadra dell’. La sessione si è composta di una breve corsa, il classico torello di riscaldamento e poi, la stella argentina, ha mostrato le sue capacità di tiro con il piede sinistro mandando la palla in rete a porta vuota., che ha firmato un contratto biennale con un ingaggio di circa 50 milioni l’anno, sarà impegnato in Major League Soccer fino al 2025. SportFace.

L'attacco è arrivato direttamente da CR7, dallo scorso gennaio in forza all'Al - Nassr, che ha commentato con parole al veleno il recente approdo del "rivale" argentino all': ''Il ...... il campionato Usa nel quale è sbarcato ufficialmente proprio in questi giorni l'arco - rivale di tutta la carriera Leo Messi (all'di). "Questo torneo sarà molto competitivo. Ho detto che ...... Lionel Messi, ha preferito la Major League Soccer statunitense dove gioca con la maglia dell'. Assieme al campione portoghese, che in carriera ha giocato con Manchester United, Sporting ...

Primo allenamento per Lionel Messi con i suoi nuovi compagni di squadra dell'Inter Miami. La star argentina ha fatto un giro di corsa con i suoi nuovi compagni di squadra e ha preso parte a ...Il fuoriclasse argentino, lasciato il Psg a parametro zero, ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura nella Mls statunitense ...