Inter-Lugano oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) È tempo di prepararsi in vista della prossima stagione. Siamo in piena estate ma è anche il momento più caldo per quanto riguarda i ritiri. I diversi club di Serie A infatti, hanno da qualche giorno iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023/2024 e tra le venti formazioni, c’è anche l’di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dallo scorso 10 luglio, si sono radunati ad Appiano Gentile per svolgere la fase iniziale del ritiro, fatta di viste mediche e primi test fisici. Tra 6 giorni, per la precisione il 24 luglio, la Beneamata partirà per una tournée in Giappone sino al 1° agosto e avrà l’opportunità di scontrarsi inprima con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e poi con il PSG. Ma nel frattempo nella giornata di, Lautaro Martinez e compagni scenderanno per la prima volta sul terreno di gioco, in vista della ...