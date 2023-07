Inter-Lugano | la formazione dei ticinesi per l’allenamento congiunto

(Di martedì 18 luglio 2023) Alle 18.30, sfida amichevole ad Appiano Gentile. I nerazzurri dunque ritornano a fare sul serio. L’avversario è ormai di famiglia. LadeiAMICHEVOLE ? L’scende per la prima volta in campo in questa stagione giocando ad Appiano Gentile contro il. Sfida a porte chiuse, che sa molto di allenamento. Venerdì ci sarà la seconda uscita contro la Pergolettese.(4-3-3): Berbic; Arigoni, Hajrizi, Hajdari, Valenzuela; Bislimi, Grgic, Bottani; Steffen, Vladi, Aliseda. A disposizione: Espinoza, Celar, Sabbatini, Cimignani, Nkarma, Babic, Belhadj, Pizzagalli, Maslarov, Deana. All. M. Croci-Torti-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Commenta per primo La stagione dell'parte ufficialmente oggi con la prima amichevole estiva: la squadra di Simone Inzaghi sfida alla Pinetina alle 18:30 il. La partita non è stata acquistata da nessuna emittente e dunque ...sarà visibile oggi in tv Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell'amichevole estiva di martedì 18 luglio. Non proprio un test match, quanto un allenamento ...Pronostici altre partite Genoa e, due tra le protagoniste della prossima Serie A, affrontano in una gara amichevole rispettivamente gli austriaci del WSG Tirol e gli svizzeri del: i gol ...

Inter-Lugano, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e canale dell'amichevole estiva Sport Fanpage

Inter news, ultimissime in diretta sul canale YouTube di Passione Inter: calciomercato, amichevole Inter-Lugano, Morata ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...