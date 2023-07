Inter | la lista dei sostituti di Lukaku non si ferma a Morata I nomi – SM

(Di martedì 18 luglio 2023) La prima scelta dell’per l’attacco èma se lo spagnolo non dovesse arrivare ci sono altrinelladel dopo. Lo spiega SportMediaset.– L’sembra in vantaggio su Alvaro, ma si sa che il calciomercato può sempre riservare delle sorprese. Daniele Miceli spiega quali sono gli altripensati dalla dirigenza nerazzurra per l’attacco: «Come alternativa adc’è sempre Folarin Balogun, che piace tantissimo alla dirigenza nerazzurra. Per il ventiduenne l’Arsenal chiede la bellezza di 45 milioni di euro. In questo momento, poi, è un po’ più defilato nella sua candidatura Beto Betuncal dell’Udinese».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Gianluca Scamacca resta un obiettivo della Roma , ma ad oggi è il piano B di Tiago Pinto. Sul taccuino del gm portoghese in cima allac'è sempre Morata . Alvaro, però, piace anche all'e l'ex Sassuolo ha dichiarato qualche giorno fa di voler tornare nella capitale. Intanto ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e ...... è un profilo molto gradito e raggiungibile , soprattutto ora che l', la principale rivale, ha ... non a caso Allegri lo ha messo in cima alladei desideri. Holm per ora è in stand by: la ...La trattativa per arrivare ad Alvaro Morata si sta complicando per l'inserimento dell'e ... Roma, Tiago Pinto e Josè Mourinho chiamano Renato Sanches Il primo nome sullasembra essere quello ...

Niente Lukaku, l'Inter cambia strategia: tutte le alternative in lista Corriere dello Sport

Alvaro Morata può tornare in Serie A. Il centravanti spagnolo, dopo il ritorno in patria all'Atletico Madrid (con 15 reti in 45 presenze complessive) è uno dei calciatori più gettonati dal nostro camp ...L'Inter corre ai ripari dopo l'addio all'affare Lukaku: la classifica dei preferiti di Simone Inzaghi per l'attacco ...