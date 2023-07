Inter | la Curva Nord contro Lukaku | «Sarai sempre un traditore»

(Di martedì 18 luglio 2023) Il comunicato ufficiale dalladell’su Romelu. Tutti i dettagli in merito all’attaccante belga Ladell’ha pubblicato un comunicato su Romelu. COMUNICATO – «Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perché ciò rientra nella sua indole. Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il suo periodo no. Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degno del miglior Bruto. Hai baciato con lo stemma che per noi vale più della nostra vita, ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini e tu ...

