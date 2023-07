Inter | il compleanno dell'indimenticabile Facchetti VIDEO

L', lo stadio di San Siro, i tifosi e quel brivido quando lo stadio spinge mi mancheranno. Ti ... la prima parte del post del 39enne (che proprio oggi festeggia il; ndr).Dopo undici stagioni, 455 partite vissute spesso e volentieri con la fascia da capitano al braccio e 5 trofei, Samir Handanovic saluta l'. Nel giorno del suo 39esimo, il portiere sloveno affida il suo addio al nerazzurro a un sentito messaggio ...MODENA - "Un regalo per il suo 33esimo, che festeggia oggi assieme a Paolo Bianco e ai ... dei quali 9 in Serie A (il battesimo a San Siro contro l'il 3 febbraio 2016) e 69 in B (...

L'Inter ricorda Facchetti nel giorno del compleanno: "Tanti auguri ... L'Interista

18 luglio 1942: nasce Giacinto Facchetti (ex calciatore, capitano, dirigente e presidente dell'Inter), che oggi avrebbe compiuto 81 anni. Si è spento il 4 settembre 2006.Joaquin Correa vuole recuperare il tempo perso e trasformare la prossima nella prima stagione di livello con l'Inter. Ne ha parlato lui stesso ai microfoni della tv ufficiale del club, queste le sue p ...