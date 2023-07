Inter | è arrivato Cuadrado | domani viste e firma VIDEO

(Di martedì 18 luglio 2023) Prima giornata della nuova avventura in nerazzurro per Juan. L'esterno colombiano classe 1988 èoggi a Milano,...

Commenta per primo Federico Dimarco è tornato ad allenarsi con l'e sui social ha voluto fare un bilancio in vista della nuova stagione. L'esterno milanese ha ...tanti anni insieme e chi èFinora tutti i giocatori dell'erano restati in silenzio di fronte a questa situazione, tutti ... tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è. L'unica cosa che resta sempre ...Per esempio l', o la Juventus con l' eventuale cessione di Vlahovic ".l'anno scorso dagli austriaci dello Sturm Graz per poco più di 17 milioni di euro, Hojlund ha segnato 10 goal alla ...

Inter, è arrivato Cuadrado: atterraggio a Linate, domattina visite e poi firma in sede La Gazzetta dello Sport

Se non emergeranno imprevisti dai test, l’esterno si recherà in sede a viale della Liberazione per la firma del contratto che lo legherà all’Inter per la prossima stagione con un ingaggio netto da 2,5 ...L'entourage dell'attaccante ex Juventus si è recato nella sede nerazzurra per valutare la possibilità di un approdo a Milano ...