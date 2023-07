Inter | Cuadrado sbarcato a Milano | nessun commento ai giornalisti presenti- VIDEO

(Di martedì 18 luglio 2023) Juan: per lui domani le visite con l’: al suo sbarcoaipochi minuti fa è atterrato all’aeroporto diper iniziare la sua nuova avventura all’. Il colombiano al suo sbarco non ha voluto rilasciare dichiarazioni aiche gli chiedevano unsul trasferimento e un saluto ai suoi nuovi tifosi. Juan #è atterrato aL’ex #Juventus domani sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto con l’#pic.twitter.com/Lqxs1ljQGD — JuventusNews24.com (@junews24com) July ...

, l'incontro con i tifosi Oltre alla firma del contratto il colombiano dovrà anche confrontarsi con la tifoseria nerazzurra che non ha gradito il suo arrivo. Nessuna contestazione ...DUBBI E CERTEZZE - L'ha deciso di puntare sull'usato sicuro , su un giocatore già pronto, che ...è insieme al centrocampista della Fiorentina Jack Bonaventura è uno degli unici due ...Commenta per primo Perall'è tutto fatto. Non ci saranno ripensamenti della dirigenza, che ieri ha dato l'ok alla richiesta dei tifosi nerazzurri di parlare col giocatore. Vogliono spiegargli 'le differenze ...

MILANO - L'avventura di Juan Cuadrado all'Inter sta per iniziare. L'ex giocatore della Juventus è atterrato questa sera all'aeroporto di Linate (dalla Colombia) e nella giornata di mercoledì ...Juan Cuadrado è pronto a cominciare la propria avventura con la maglia dell'Inter. Pochi istanti fa, l'esterno colombiano è atterrato a Milano, dove ...