Inter-Cuadrado | la richiesta degli ultrà nerazzurri

(Di martedì 18 luglio 2023) C’è grande fermento attorno all’acquisto dida parte dell’e ieri sotto la sede nerazzurro un gruppo dihanno voluto chiarire la loro posizione C’è grande fermento attorno all’acquisto dida parte dell’e ieri sotto la sede nerazzurro un gruppo dihanno voluto chiarire la loro posizione. Non propriamente contenti dell’arrivo del colombiano un centinaio di tifosi della Curva Nord hanno protestato per il suo acquisto. Prima dell’inizio del campionato i supporters vogliono incontrare il giocatore per fargli capire cosa sia l’ismo e fargli capire i comportamenti da tenere con la maglia nerazzurra. Lo scrive Tuttosport.

Leggi anchedalla Juve all', affare (quasi) fatto Liam Gallagher in concerto a Milano: "Ci sono tifosi dell'" - Video Manchester City -1 - 0, nerazzurri k.o. in finale ...La rivaltità trae Juventus non la scopriamo di certo oggi, infatti, le due società hanno ... a Milano non si perdeva tempo e si faceva lo stesso sul possibile approdo di Juanin ...Commenta per primo Il Torino tratta Marcus Pedersen del Feyenoord , il giocatore è valutato sui 7 milioni e, con l'che si è fatta indietro dopo il colpo, si può accendere la trattiva. Lo riporta Tuttosport .

L'Inter ha ormai archiviato l'era Lukaku e lavora per l'arrivo del nuovo attaccante che affiancherà in rosa Lautaro Martinez e Marcus Thuram (sostituto di Edin Dzeko che giocherà nel Fenerbahçe). Tant ...I tifosi della Juventus ieri urlavano a Leonardo Bonucci di non andare all'Inter. Ecco la risposta del difensore, fuori rosa in bianconero ...