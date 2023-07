Inter | buona la prima sul Lugano | a segno Fabbian | Sensi e Esposito

(Di martedì 18 luglio 2023)laper l’di Simone Inzaghi, alle prese questo pomeriggio con la partitella a porte chiuse contro il. Spicca tra la formazione nerazzurra lauscita per Yann-Aurel Bisseck, schierato in difesa con De Vrij e Stankovic. Ritorno a centrocampo per Stefanoe Giovanni, insieme a Henrikh Mkhitaryan, Valentino Lazaro e Andrea Pelamatti sugli esterni. Davanti coppia argentina con Lautaro e Joaquin Correa. A sbloccare il risultato ci pensa al 15? di Giovanni, bravissimo dia metterla alle spalle di Berbic. Poi il raddoppio al 40?, ècon una magistrale punizione ad insaccare il pallone sotto al sette di destra. Nella seconda frazione sono tanti i giovani che Inzaghi ...

Buona la prima per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno infatti battuto per 3-0 gli svizzeri del Lugano nella prima amichevole estiva, disputata nel centro sportivo interista ad Appiano ...Prima uscita in nerazzurro per Yann-Aurel Bisseck, schierato in difesa con De Vrij e Fontanarosa davanti a Filip Stankovic. Il centrocampo nerazzurro ha visto Stefano Sensi, Giovanni Fabbian e Henrikh ...