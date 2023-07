Intelligenza artificiale | Microsoft e Meta insieme con Llama 2

(Di martedì 18 luglio 2023)annunciano che2, la nuova generazione del modello linguistico open source dell'azienda che possiede Facebook, Instagram e Whatsapp, sarà disponibile a titolo gratuito sia per la ricerca, sia per l'uso commerciale. L'accordo di cooperazione è stato datodai due leader, Mark Zuckerberg e Satya Nadella. Sono inclusi i parametri “weight” del modello e il codice di partenza per le versioni pre-addestrate e perfezionate a livello conversazionale (parametri 7B, 13B e 70B). È possibile, dunque, accedere ai modelli di2 dal sito dedicato o tramiteAzure e Windows, Amazon Web Services e Hugging Face. "Riteniamo che un approccio aperto con un'ampia accessibilità sia la strada giusta per sviluppare utilizzando le potenzialità offerte attualmente ...

