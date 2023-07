(Di martedì 18 luglio 2023)con la vernice nera la scritta "padroni a casa nostra", che campeggia sul muro del pratone di: "Non sarà una scritta spray a rovinare lo spirito di partecipazione e appartenenza"

Quasi che un oltraggio sia meno oltraggioso, unsia meno insultante, una violenza sia meno ... Riportatiluce dopo il buio di un oltraggio. Eppure su quei corpi e sul loro riscatto nulla si ...Questo non è solo una coloro che rispettano le leggi, ma è anche un attacco direttonostra economia. Siamo di fronte al 'governo eversivo degli evasori'". Così, in una nota, Angelo ...Questo non è solo una coloro che rispettano le leggi, ma è anche un attacco direttonostra economia. Siamo di fronte al `governo eversivo degli evasori''. 'Le parole del direttore dell'...

"Insulto alla democrazia". Vandalizzato il murale della Lega a Pontida ilGiornale.it

Tutte le lettere sono state cancellate e, accanto alla scritta in verde e bianco ne è comparsa un ... Confermando la manifestazione del prossimo 17 settembre, il senatore ha poi aggiunto: "Chi insulta ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno denunciato, per il reato di resistenza e oltraggio ...