Insetto entra nel boccaglio mentre nuota e punge 70enne alla gola

(Di martedì 18 luglio 2023) Un uomo di 70 anni è stato punto inda unche gli èto nelva in mare. Uno scenario da incubo per ogni bagnante, accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, a Sistiana, in provincia di Trieste. Dopo essere stato punto, ilè riuscito a raggiungere la riva chiedendo aiuto. Subito scattata la chiamata al 112, con l’intervento sul posto di un’ambulanza e di un’automedica. Al loro arrivo, secondo quanto riporta Il Gazzettino, l’uomo era cosciente ma con evidenti difficoltà respiratorie. È stato portato all’ospedale di Cattinara in condizioni non gravi.

Insetto entra nel boccaglio e punge in gola uomo in mare Il Friuli

