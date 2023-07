Inps | Con temperature oltre i 35 gradi si può chiedere la cig | come fare la domanda

(Di martedì 18 luglio 2023) Leeccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento ...

Caldo record in Italia, le cause Oggi, su 27 capoluoghi monitorati, sono 20 le cittàallerta 3: Ancona, Bologna, ...Le categorie ad alto rischio infortunio sul lavoro L'ha avvertito che i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazioneun aumento del rischio di infortunio sul lavoro e nel 2022 ha ...

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o ...L'Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi per la ...