Inps | con temperature oltre i 35 gradi si può chiedere cig

(Di martedì 18 luglio 2023) Il decalogo dell’Inail sul lavoro in caso di alte: la disposizione vale anche per lepercepite

...alle famiglie che ne hanno diritto sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni all'. La carta ... Sono 23 le voci incluse nella lista dei cibi acquistabilila card "Dedicata a te" . La lista è ...... possono costituire evento che può dare titolo alla Cassa integrazione ordinaria: è quanto prevede l'dal 2017 secondo quanto riportato in un decalogo dell'Inail sul lavoro in caso di alte ...... ma dobbiamo farlamezzi nuovi '. Nessuna informazione ovviamente sul possibile utilizzo dell'...pagine abbiamo riportato la notizia relativa all'arrivo del nuovo assistente virtuale sul sito...

Intelligenza artificiale, gli utenti Inps possono conversare con un assistente virtuale: sperimentazione in 4 settimane Orizzonte Scuola

Nodo pensioni: ad agosto l'Inps ha annunciato cambiamenti negli importi per le pensioni di vecchia, reversibilità.È stato inaugurato oggi a Nicolosi il primo ufficio postale della provincia del progetto Polis, che punta trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che render ...