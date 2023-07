Iniziati i test per il Samsung Galaxy S21 con Android 14 e One UI 6 0

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Non ci sono ancora i presupposti per parlare di rilascio della beta ufficiale, ma i segnali di queste ore relativi alS21 sono a dir poco evidenti. In attesa di una svolta sotto questo punto di vista, infatti, il produttore coreano pare aver avviato una volta per tutte irelativi al rollout dell’aggiornamento con14 e One UI 6.0. Dopo aver fatto il punto della situazione a proposito della patch di luglio con un altro articolo, dunque, dobbiamo concentrarci sul più atteso tra gli upgrade che gli utenti potranno toccare con mano nel corso del 2023. Sperando che i tecnici non accumulino ritardi sotto questo punto di vista. Avviati iper ilS21 con14 e One UI 6.0: aggiornamento più ...