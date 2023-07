Inflazione è in frenata | ma c?è l?incognita grano | a giugno l?indice rallenta al 6 | 4% rispetto al 7 | 6% registrato a maggio

(Di martedì 18 luglio 2023) Unavistosa: al?indice nazionale dei prezzi al consumo non è aumentato rispetto al mese precedente e ha fatto invece segnare un incremento del 6,4 per cento rispetto allo...

L'di fondo di giugno, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente, dal +6,0% al +5,6% . Prosegue, inoltre, ladella crescita tendenziale dei prezzi ...Nel settore alimentare, l'ulterioredel ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei prodotti lavorati contribuisce alla decelerazione dell'di fondo (scesa a +5,6%). Prosegue, ...... specialmente ai mercati energetici e alimentari, e le economie dei paesi dell'Europa centrale, orientale e Sud - orientale (Cesee) sono stati particolarmente esposti', con picchi dial 13%...

In questa edizione: Turismo e balneari, nuove regole, Ricatto grano, Putin mette fine all'accordo, Inflazione frena al 6,4%, torna caro-benzina, Riaperto l'aeroporto di Catania dopo il rogo, Italia ...Dopo il lieve calo di maggio, continua anche in giugno, stavolta in maniera più netta, la frenata dell’inflazione a Modena. Grazie soprattutto alla flessione dei prezzi delle utenze, che continuano a ...