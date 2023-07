Inflazione | Calandrini Fdi | ' allarme Codacons reale ma il governo sta facendo tanto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Stiamo vivendo un momento difficilissimo dal punto di vista economico e la congiuntura non aiuta. L'del, basato sui dati Istat che descrivono un aumento dei prezzi dei beni alimentari di circa l'11% rispetto allo scorso anno, è da tenere in massima considerazione. Ilnon ha la bacchetta magica ma di passi ne sono stati fatti tanti: penso ai bonus bollette, al taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi, all'ultima misura sulla social card per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà. Si tratta di misure concrete, che danno liquidità agli italiani". Lo dichiara in una nota Nicola, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama, che conclude: "Non ci si deve fermare qui e penso soprattutto ai redditi più bassi ...