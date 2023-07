Infiltrazioni mafiose nel bar del Palagiustizia | 4 arresti

(Di martedì 18 luglio 2023) È in corso dall'alba di questa mattina un'operazione antimafia, coneseguiti a Torino, Trofarello (Torino), Albenga (Savona) e Laigueglia (Savona). La Dda di Torino e il nucleo investigativo ...

È in corso dall'alba di questa mattina un'operazione antimafia, con arresti eseguiti a Torino, Trofarello (Torino), Albenga (Savona) e Laigueglia (Savona). La Dda di Torino e il nucleo investigativo ...È stato sciolto peril consiglio comunale di Orta Nova.Contestualmente, la stessa indagine mostra che è alta la preoccupazione che la grande mole di denaro impiegata in investimenti pubblici possa favorire. Infatti, ben l'88% degli ...

Il Comune di Orta Nova sciolto per infiltrazioni mafiose RaiNews

per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di beni e organizzazione del gioco d'azzardo. Al centro dell'inchiesta anche l'infiltrazione ...La DDA di Torino ed il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri questa mattina (l'operazione è ancora in corso) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cau ...