Infanzia, un codice etico per i diritti dei minori negli ospedali toscani LA NAZIONE

La Regione Toscana ha stipulato il codice etico per rendere giuridicamente garantiti i diritti in sanità dell'infanzia e dell'adolescenza ...E' stato elaborato dalla garante regionale per l'infanzia e adolescenza e sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie toscane ...