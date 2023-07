La7.it - Quando l'unione fa la forza, in senso letterale: le immagini di unin Brasile impazzano sui social. Nel video si vede un gruppo di persone intorno a un camion ribaltato in strada....Italiano Ufficiale del Film - HD Chiamato da Steven Spielberg nella squadra didi Matt Damon , Vin Diesel trova la sua breakthrough performance. E lo fa in un capolavoro, un ...Lo sfondo di questastoria è quello del piazzale Michelangelo, con la sua vista ... Ilin mare, altro non è che la pratica di questo amore, ancor prima di essere un dovere ...

Incredibile salvataggio in Brasile: la folla solleva un camion ribaltato e salva un uomo TGLA7

Chissà se Tim Shaddock ha mai creduto ai miracoli. Di certo, la sua storia potrebbe essere considerata tale. Per due mesi alla deriva con il suo cane, Bella, nel mezzo ...Gli Uffizi Diffusi tornano a Poppi con una rassegna, anche immersiva, che ricostruisce la storia del salvataggio di centinaia di opere d’arte durante la seconda guerra: la rassegna è visitabile dal 20 ...