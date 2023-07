Incontro sulla sanità a Baselice | occasione di confronto con i cittadini ed Enti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comitato ‘No demicalizzazaione 118 del fortore miscano’ in merito all’sul tema della salute che si terrà domani in sala consiliare a. “Domani alle ore 10:30, presso la sala consigliare del comune di, si terrà unsul tema della Salute. Il comitato Fortore Miscano no demedicalizzazione del 118 si augura che l’non sia una semplice passerella di qualche politico e dirigente, ma un vero e propriocon i, associazioni, sindacati, sindaci e direttore dell’ASL, per discutere della demedicalizzazione delle due ambulanze 118 di San Bartolomeo in Galdo e di Ginestra degli Schiavoni. Il comitato ha esteso l’invito a tutti i ...