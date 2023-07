Incidente di Garbagnate | il dolore e la rabbia di chi è arrivato sul luogo in cui è morto il 15enne

(Di martedì 18 luglio 2023) Una strada pericolosa, un attraversamento pedonale ancora più delicato, su quel viale Kennedy che per estensione viene sempre definito “il vialone dell’Alfa”. Anche se, in quel punto, c’è da percorrere ancora almeno un chilometro per raggiungere la rotonda che sì, porta in direzione del Centro e dell’area una volta occupata dallo stabilimento automobilistico. Una distanza, ...

Tragico incidente nella notte a Garbagnate Milanese: due ragazzi di 15 anni sono stati travolti mentre erano in bici. I carabinieri della locale hanno arrestato per omicidio stradale un romeno 32enne. Alle 23 due 15enni, un ragazzo e una ragazza, stavano attraversando sulle strisce pedonali a Garbagnate Milanese quando un furgone è piombato su di loro investendoli in pieno. Il ragazzo è morto. Grave incidente nella notte a Garbagnate Milanese, parte della conurbazione dell'hinterland milanese. Attorno alle 23 di ieri, lunedì 17 luglio, un furgone guidato da un 32enne rumeno ha travolto due ragazzi.

Un uomo ubriaco e senza patente, alla guida di un furgone, ha investito un ragazzo e una ragazza: il giovane è morto, mentre la sua amica è grave in ospedale.L'autista era positivo all'alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale. Il vicepremier Salvini: «Ritiro della patente per chi uccide guidando ubriaco» ...