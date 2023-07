Incidente a Roccella Jonica | auto fuori strada prende fuoco | un morto e un ferito

(Di martedì 18 luglio 2023) E' successo sulla variante della statale 106, in località Canne Un’, una Porsche Coupe, è finitain una scarpata e ha preso: nello schianto una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. E’ successo sulla variante della Ss106, in località Canne, nel comune di(Reggio Calabria) e sul posto sono intervenuti i vigili deldel Comando di Reggio Calabria e i distaccamenti di Siderno e Monasterace. La persona rimasta ferita, in modo grave, è stata affidata al personale sanitario del Suem 118 per il trasferimento in ospedale mentre la seconda persona a bordo è riuscita ad abbandonare la vettura ma è morta a pochi metri dall’. I vigili delanno spento il rogo e messo in sicurezza il luogo ...

Roccella Jonica, Porsche finisce fuori strada e s'incendia: un morto e un ferito

