Incendio nell’ex campo rom di Barra

(Di martedì 18 luglio 2023) . Le fiamme sono divampate questa mattina alla cinque circa. Sul posto i Vigili del Fuoco e il Personale dell’Arpac . Divampato questa notte un enormerom di via Mastellone a Napoli. Da questa notte due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli sono impegnate nello spegnimento di undi rifiuti e materiali di risulta a Ponticelli, nella zona Est della città. I dieci pompieri sul posto dopo ore di lavoro incessante hanno confinato ed estinto le fiamme. In tarda mattinata hanno estinto gli ultimi focolai. Le fiamme altissime hanno divorato rifiuti di ogni genere sprigionando una coltre di fumo nero densissimo che ha reso ben presto l’aria irrespirabile. Ai residenti della zona, infatti, le autorità hanno consigliato di non uscire di casa. L’– ...

...per il monitoraggio delle diossine e dei furani disperse'... Da una nota ufficiale si apprende che l'si è sviluppato in ... A Firenze un rogo devastante si è sviluppato in unmobilificio ...... estorsione, ricettazione, danneggiamento seguito daed ... come le somme di denaro, veniva interrata'area rurale di ...art. 75 comma 2 del D. Lgs 159/2011, commessi dal presunto ...... estorsione, ricettazione, danneggiamento seguito daed ... come le somme di denaro, veniva interrata'area rurale di ...art. 75 comma 2 del D. Lgs 159/2011, commessi dal presunto ...