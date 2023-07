Incendio Napoli-Barra | in corso accertamenti dell’Arpa Campania 

(Di martedì 18 luglio 2023) Arpa Campania: I risultati degliinsaranno diffusi non appena disponibili. Il dipartimento diCampania è intervenuto stamattina nel quartiere di, nella periferia orientale del capoluogo, attivando un campionatore ad alto flusso per il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera, a seguito dell’sviluppatosi nell’area di via Mastellone.

Una colonna di fumo nero visibile da tutta la città e dalle zone vesuviane. Un grandeè divampato a, intorno alle 5 di stamattina, 18 luglio, a poca distanza dal campo rom di Barra : le baracche sono andate distrutte. Da ore i Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare ......che il maestro aveva da poco inaugurato nel cuore di. "Il mio primo istinto - commenta l'attore - è stato di invitare gli amici attraverso Instagram a recarsi sul luogo dell'e a ...... nonostante il considerevole aumento dei voli in transito a causa dell'che ha colpito l'... da stamattina sono Cagliari (2 voli), Venezia (3 voli), Bologna (4 voli),, Fiumicino (6 voli), ...

Napoli, campo rom in fiamme a Barra: maxi rogo vicino ai caselli ilmattino.it

L’incendio si è sviluppato in condizioni di generale stabilità atmosferica con la risalita pressoché verticale della colonna di fumo fino ad alcune centinaia di metri ...Un incendio è divampato oggi, 18 luglio, in prossimità di un ex campo rom a Barra, in via Mastellone, vicino ai caselli dell'autostrada Napoli - Salerno. Alcune baracche sono state distrutte dalle fia ...