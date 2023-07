Incendio devastante al campo rom di Barra | il fumo paralizza la Napoli-Salerno | pioggia di cenere video

(Di martedì 18 luglio 2023) Unè divampato questa mattina anei pressi delrom di via Mastellone, nel quartiere, zona orientale della città. Dal luogo dell’si è alzata una lunga colonna dinero, che risulta visibile da gran parte del centro di. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Le fiamme hanno distrutto alcune vecchie baracche che sarebbero disabitate da tempo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco del Comando diper cercare di domare le fiamme. Al momento non si sa se ci siano feriti. L’, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato attorno alle ore 5,30 ...

L'di Vergato: danni ambientali ed economici Brucia la Valle del Santerno: le immagini dell'del 2022 Intanto spieghiamo quali sono le aree più soggette agli incendi nel ...... e dunque del suo clamorosoper migliaia di residenti negli abitati circostanti. Sedevano, accanto alla presidente del Consiglio stesso, l'assessore alla Protezione civile ...L'isola di La Palma , nelle Isole Canarie, ha subito unche ha costretto migliaia di persone all'evacuazione. Record di caldo negli Usa. Anche gli Stati Uniti non sono stati ...

Incendio devastante a Catanzaro: due furgoni ridotti in cenere ... InfoOggi

CATANZARO 18 LUG. - Le fiamme riducono in cenere un Fiat Ducato ed un camion OM35, indagini in corso per determinare l'origine del rogo ...L’Eav: “Lo scaricatore di sovratensione posto in prossimità del pantografo è esploso”. Oggi ripresa la circolazione.