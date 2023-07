Incendio all' aeroporto di Catania preceduto da uno scoppio

Per ora, si viaggia al ritmo di due arrivi e due partenze'ora , voli che dovrebbero essere ... La7.it - Secondo fonti investigative, l'che la notte tra domenica e lunedì ha danneggiato i l ......che saranno monitorati durante il trasporto tramite un sistema satellitare che consente'... Il servizio include una garanzia assicurativa per, furto, rapina e danneggiamenti fino a 1500 euro....in corso accertamenti da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale sul pauroso... Le fiamme hanno distrutto il tetto , che è crollato'interno dell'appartamento dell'ultimo piano, ...

Incendio all'aeroporto di Catania, sei voli Ita aggiuntivi su Palermo AGI - Agenzia Italia

L'incendio ha generato un'enorme quantità di fumo tanto da invadere ... Per ora si viaggia al ritmo di due arrivi e due partenze all'ora La scorsa notte intorno alle tre è decollato il primo volo dal ...L'aria in aeroporto è ancora irrespirabile e, intanto, continuano a inseguirsi gli interrogativi su cosa non ha funzionato.