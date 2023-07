In versione bikini o intero | il costume monospalla continua a conquistare cuori e ombrelloni

...automatico a tutti gli uomini di palpeggiare una donna per il solo fatto che quella sia in. ... i quali ottengono tramite i loro legali che laintegrale non venga trasmessa da chi pure ...... rigorosamente, in. Un modello superminimal e da bollino rosso , se vogliamo, nella misura ... In questa, diciamocelo, ci piace molto più che in quella 'politica'.Laspiaggia è sdoganata sui catwalk proprio da uno dei brand esperti in moda Resort, che ... Alcune regole per provare l'originale outfit da spiaggia 2023: ie gli interi che meglio si ...

Sofisticato, originale, mai banale. Il costume dell'Estate 2023 è monospalla. Parola di star Io Donna

La showgirl ha proseguito la sua vacanza all'insegna dello sport e del divertimento, dopo l'incidente dei giorni scorsi ...Splendida nel suo bikini giallo fluo, Simona Ventura è orgogliosa di mostrarsi senza filtri, celebrando la bellezza al naturale.