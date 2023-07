Leggi su justcalcio

2023-07-18 Nell'intricato caso dellaB – due retrocesse al momento ripescate, una neopromossa bocciata per un ritardo nell'indicazione dello stadio, un'altra squadra esclusa per pagamenti effettuati fuori tempo massimo – non è clamorosa solo la questione in sé, ma piuttosto che iacquisiti sulvalgano poco o nulla. Il Lecco ha vinto quella splendida e inesorabile maratona che si chiama play off giocando a calcio e sudando tutto il dovuto, ma gli azzeccarbugli del Collegio di Garanzia presso il Coni dicono che il club non ha rispettato i tempi per la documentazione sull'impianto di gioco (l'Euganeo di Padova) e quindi, al momento, salva il Perugia (retrocesso non senza qualche ombra, come da inchiesta, nell'ultima ...