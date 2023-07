In ricordo della giornalista Lea Schiavi | assassinata a 35 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 18 luglio 2023) Una storia poco conosciuta ma che non dovremmo mai dimenticare: quellaantifascista Lea, uccisa il 24 aprile del 1942 a soli 35nell’Iran settentrionale, in prossimità di Tabriz. Una figura molto importante, nell’ItaliaSeconda Guerra Mondiale, ma che “per il suo Paese, per l’Italia, è invece come se non avesse vissuto, come fosse mai esistita”, ha dichiarato Massimo Novelli, uno scrittore etorinese che a ottant’dalla mortel’ha ricordata nel suo libro Il caso Lea. Indagine sull’omicidio di unaantifascista, edito da Graphot Editrice. Donna forte, allegra, determinata e profondamente antifascista, ...