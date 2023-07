“In Perù seguo la mia vocazione di artigiana | non la carriera Se non ambisci al posto fisso in Italia sei frustrato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) “Chi segue la, avrà per sempre ansia, chi segue la propria, avrà tranquillità”. Barbara Antonini ha 42 anni e da quasi dieci vive e lavora a Cuzco, cittadina a oltre 3mila metri di altitudine sulle Ande, in. Cresciuta a Trieste, ha insegnatono all’estero, lavorato nella vendita di food e beverageni a Hong Kong e poi “è arrivata la, con un forte odore di Sudamerica”, ricorda al fatto.it. Era il 6 settembre del 2014: “Arrivavo indopo aver trascorso 3 mesi in Colombia. Ero sul bus, guardavo fuori e mi ritrovavo nel deserto. Non l’avevo mai visto prima”. Dall’apprensione passa all’entusiasmo. “Non era un Paese verde il?”, sorride. “Poi mi giro dall’altra parte e vedo l’oceano, le onde, i ...