In Israele si protesta di nuovo contro la riforma della giustizia

...per la riforma del sistema giudiziario che stava spaccando, auspicando un "compromesso", e l'ambasciatore israeliano a Washington era stato convocato al dipartimento degli Esteri per...Le manifestazioni di massa odierne si aggiungono a una "giornata di resistenza" convocata per martedì, con gli organizzatori che pianificano azioni die blocchi stradali in tutto il paese, e ..."Siamo impegnati a proteggere la sicurezza e l'onore dei cristiani in, e continueremo a mostrare tolleranza zero per gli atti di violenza basati sull'odio" - ha detto Cohen - nel corso del ...

Giornata di protesta in Israele RSI.ch Informazione

Da quando il controverso progetto è stato annunciato a gennaio, decine di migliaia di persone hanno manifestato ogni settimana nel Paese, in quello che è considerato uno dei più grandi movimenti di ...Migliaia di dimostranti sono scesi nelle strade in Israele nella 'Giornata della resistenza' contro il governo che a giorni porterà alla Knesset la prima ...