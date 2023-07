(Di martedì 18 luglio 2023) Nelin commento un dirigenteaveva ricevuto in affidamento, in conseguenza di una deliberazione unilaterale dell’Amministrazione, ulteriori due sedi, a fronte di quest’ulteriore prestazione, il lavoratore aveva lamentato la mancatanza della dovuta indennità die, pertanto, aveva adito il Tribunale. Si pronuncia, nei modi che ora vedremo, la Cassazione con ordinanza L'articolo .

...continua a perdere pezzi ben prima che i contestati provvedimenti governativi sul '' ... Il fatto è che per quest'anno, neldella Campania, è praticamente bloccata la mobilità da ...Indisi potrà comunque ottenere tutela dimostrando in giudizio, attraverso testimoni e/o documenti, che le mansioni esercitate in via esclusiva o comunque prevalente sono ...... con ulteriori 40, ma in attesa di accordi con l'Ipes per il. E addirittura 85 ... A Don Bosco In questoi 20 alloggi in arrivo entrano in una intesa con la quale si procederà alla ...

In caso di dimensionamento scolastico per le “nuove” scuole assegnate ai DS spetta l’indennità di reggenza Orizzonte Scuola

"Siamo pronti a impugnare il decreto ministeriale per salvare il maggior numero di autonomie in Irpinia e in Campania. E' assurdo che nella finanziaria si faccia riferimento a un parametro unico, senz ...proprio poche ore fa un collega, medico di Pronto Soccorso, è stato aggredito da un paziente presso l’ospedale dove lavora a Ostia (Roma). È solo l’ennesimo caso ormai di eventi ricorrenti nel mondo s ...