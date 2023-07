Imperia | bimbo di due anni morso al volto da un pitbull | è grave

(Di martedì 18 luglio 2023) Azzannato al. Un bambino di dueè in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da unnel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno. Secondo una prima ricostruzione, il cane ha azzannato alil piccolo appena la madre aveva aperto la porta di casa. Ilapparterrebbe a un conoscente della donna, che aveva bussato alla porta della sua casa nella provincia di. Il bambino è stato trasferito in codice rosso al Gaslini di Genova. Si tratta della seconda aggressione di unavvenuta nell’imperiese nel giro di pochi giorni. Venerdì era stata aggredita una donna di 34, che ha riportato ferite a un braccio e al torace.

