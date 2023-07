Imperia | bimbo di due anni morso al volto da pitbull | è grave

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) Undi dueè stato azzannato alda unnel primo pomeriggio nell’Imperiese. Il cane si trovava sotto custodia di un conoscente della madre. Quest’ultimo ha bussato alla porta di casa e quando la donna ha aperto, l’animale si sarebbe scagliato contro ilpiccolo. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri. Il bambino è stato trasferito in codice rosso al Gaslini di Genova. Si tratta della seconda aggressione di unnel giro di pochi giorni. Venerdì scorso è stata aggredita, sempre nell’Imperiese, una donna di 34che ha riportato ferite a un braccio e al torace. In quel caso la donna, proprietaria dell’animale, fu aggredita nel cortile della propria abitazione, in località Garubbe, a Vallecrosia. (foto di repertorio, ...