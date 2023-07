Immissioni in ruolo | Flc Cgil critica | “Su 81mila posti vacanti contrattualizzati solo 51mila persone”

Concorso straordinario bis: posti indisponibili per leinordinarie. Ecco cosa devono fare i vincitori per essere assunti. Concorso straordinario bis Le assunzioni da concorso straordinario bis, finalizzate al, sono iniziate lo ...Partono quest'oggi leindel personale docente in Campania, che secondo i dati diffusi da Anief sono 3392. Si inizia con la prima fase per i candidati delle graduatorie di merito. 'Da oggi 18 luglio ...Le istruzioni operative finalizzate alleina.s. 2023/24 presentano una novità rispetto a quelle dello scorso anno scolastico, riguardante la possibilità di accettare un'altra proposta di nomina. Vediamo quale.in ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, quando si ha certezza dell’assunzione. Cosa fanno gli Uffici Scolastici dopo le nomine e cosa il neoassunto Orizzonte Scuola

Il decreto ministeriale sulle immissioni in ruolo (n. 138 del 13 luglio) si basa sul contingente di 50.807 posti, appena autorizzato dal ministero dell'economia per il prossimo anno scolastico.come indicato anche dal MIM nella pagina online dedicata alle immissioni in ruolo: L’aspirante individuato su una specifica provincia e uno specifico insegnamento riceverà sicuramente un’assegnazione ...