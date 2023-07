Immissioni in ruolo | D’Aprile Uil Scuola Rua | “Tutti i docenti in graduatoria nei concorsi abbiano davvero possibilità di essere assunti”

(Di martedì 18 luglio 2023) "Dopo diversi anni in cui il Ministero richiedeva, ottenendola, l'autorizzazione ad assumere insui posti vacanti e disponibili, per il prossimo anno scolastico ha chiesto l'autorizzazione solo su più della metà dei posti in base ad una proiezione del numero massimo diassumibili con riferimento alle procedure di reclutamento esistenti. La vera ragione sta però nel fatto che gli altri posti saranno autorizzati per i prossimiprevisti dal Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)". L'articolo .

'Nelle scuole sussiste un grosso problema di reclutamento: i dati parlano chiaro, abbiamo in organico di diritto oltre 81mila posti vacanti e sono state contrattualizzate solo 51mila persone circa'. ...Concorso straordinario bis: posti indisponibili per leinordinarie. Ecco cosa devono fare i vincitori per essere assunti. Concorso straordinario bis Le assunzioni da concorso straordinario bis, finalizzate al, sono iniziate lo ...Partono quest'oggi leindel personale docente in Campania, che secondo i dati diffusi da Anief sono 3392. Si inizia con la prima fase per i candidati delle graduatorie di merito. 'Da oggi 18 luglio ...

Immissioni in ruolo da GaE, concorsi, GPS sostegno. “Come mai quest’anno le nomine per il ruolo si fanno dopo quelle per la supplenza” Come orientarsi Orizzonte Scuola

"Nelle scuole sussiste un grosso problema di reclutamento: i dati parlano chiaro, abbiamo in organico di diritto oltre 81mila posti vacanti e sono state contrattualizzate solo 51mila persone circa". C ...Il decreto ministeriale sulle immissioni in ruolo (n. 138 del 13 luglio) si basa sul contingente di 50.807 posti, appena autorizzato dal ministero dell'economia per il prossimo anno scolastico.