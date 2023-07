Imbrattata la targa in ricordo Marcello Torre | lo sdegno di don Tonino Palmese

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lanella piazza che ricorda, a poca distanza dal Palazzo di Giustizia di Napoli, è stata. Non possiamo che manifestare il nostroper questo atto compiuto da qualcuno che probabilmente ignora la storia del sindaco gentile“. E’ quanto fa sapere don, presidente della Fondazione Polis della Regione Campania. “Proprio qualche settimana fa, per ricordare il sacrificio di, vittima innocente di camorra, abbiamo donato a tutti i sindaci campani la sua lettera-testamento, affinché le sue parole orientino ogni atto compiuto in nome della collettività. A seguito di questo atto vandalico – aggiunge – rilanciamo le nostre attività di memoria e impegno nel nome delle ...