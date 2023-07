Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) Beppe Grillo ha una nuova idea per ridurre i gas serra. Il fondatore del Movimento 5 Stelle suggerisce che «la chiave di svolta è così semplice, ovvero non acquistare, non avere, riutilizzare». La teoria del numero uno del M5S sfocia in una proposta: «Tassere i ricchi, o almeno i prodotti che usano». Ciò, infatti, «potrebbe portare significativi benefici per clima e giustizia sociale».