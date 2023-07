Il volo fa 10 ore e mezza di ritardo | passeggeri furiosi | ' Ci hanno dato solo un voucher per la cena'

(Di martedì 18 luglio 2023) Un viaggio da incubo per idi unEasyJet EZY 3833, che da Malpensa era diretto a Edimburgo con partenza alle 14.10, ma che è partito in realtàintorno allanotte, accumulando ...

Le scuse della compagnia Scusandosi con i 104 passeggeri, Easyjet ha confermato che ilha avuto un ritardo di 'diecie 31 minuti a causa di un problema tecnico riscontrato prima della ...Il drone è uno dei quattro abbattuti su Mykolaiv nelle primedi martedì 18 luglio. Yermak ha ...statunitense sono stati costretti a una manovra diversiva per proseguire in sicurezza il loro. L'...... quella verificatasi nel corso della mattinata di oggi, martedì 18 luglio, a bordo delW4 5613, che sarebbe dovuto decollare dall'aeroporto di Milano Malpensa alle11:00 per raggiungere ...

Caos sul volo Milano-Lamezia, passeggero urina nella bottiglia: denunciato. VIDEO Sky Tg24

Un viaggio da incubo per i passeggeri di un volo EasyJet EZY 3833, che da Malpensa era diretto a Edimburgo con partenza alle 14.10, ma che è partito in realtà solo intorno ...La compagnia, poi, si è scusata con i passeggeri e ha offerto loro la possibilità di avere un rimborso o un indennizzo secondo i regolamenti europei, tramite il sito di Easyjet ...