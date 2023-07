Il vicepresidente di Taiwan visiterà gli USA

(Di martedì 18 luglio 2023) IldiWilliam Laigli USA. Lai è candidato alle prossime elezioni diche si terranno a gennaio. È attualmente in testa in quasi tutti i sondaggi. IldiLaigli USA IldiWilliam Laigli USA il ??mese prossimo. Il governoese che

Tsai non è più candidabile per limiti costituzionali, e il suo successore è Lai Ching - te, alias William Lai, che sin dal 2019 è ildi. 'La Cina si oppone fermamente a ...... Netherlands, Pakistan, Peru, Romania, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia,, ... organizzatrice della manifestazione, edella WFMT, Gaetano Aloisio - un'altra nostra ......dell'Asia - Pacific Strategy and Security all'Institute for Security Policy all'Università di Kiel (Ispk) edel German Maritime Institute (Dmi), ha innanzitutto spiegato che...

La tappa negli Usa del vicepresidente di Taiwan mette alla prova il disgelo tra Stati Uniti e Cina Agenzia Nova

Il vicepresidente di Taiwan William Lai visiterà gli USA. Lai è candidato alle prossime elezioni di Taiwan che si terranno a gennaio. È attualmente in testa in quasi tutti i sondaggi. Il vicepresident ...Il vicepresidente di Taiwan Lai Ching-te, candidato del Partito democratico progressista (Dpp) alle elezioni presidenziali del prossimo ...