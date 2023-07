Il tribunale morale dei radical-chic spiazzati e rabbiosi non perdona

(Di martedì 18 luglio 2023) Da quando si è insediato il governo di Giorgia Meloni, nove mesi fa, nel mondo della cultura, come in quello dell'economia o della pubblica amministrazione, si è assistito a una serie di nuove nomine e inevitabili avvicendamenti

... il vate, quest'ultimo, di quella nuovaomosessuale che è anche tra gli obiettivi dichiarati ... Il primo degli esclusi è il cardinale Dominique Mamberti, prefetto del supremodella ...La prima: erigere il proprioper comminare condanne. La seconda: istituire un plotone d'esecuzione (metaforico) per abbattere i condannati. Esempi delle ultime settimane. Francesco ...Ildell'inquisizione del politicamente corretto è più attivo che mai. La sinistra ha armato il suo plotone di esecuzioneche ha nel mirino tutto quello che si muove fuori dal proprio ...

Da Giubilei a Giuli, da Venezi a Base: il tribunale morale dei radical ... ilGiornale.it

Da quando si è insediato il governo di Giorgia Meloni, nove mesi fa, nel mondo della cultura, come in quello dell'economia o della pubblica amministrazione, si è assistito a una serie di nuove nomine ...Il processo “Perfido” in Corte d’Assise a Trento si sta avviando alle battute conclusive, il 17 riprendera` con la parola alle parti civili, a seguire tocchera` alle difese e quindi per il giorno 21 ...