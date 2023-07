Il trend dei jeans costosi è vivo e crea una narrativa enorme Non a caso | c' erano più jeans in questa settimana della moda Haute Couture che mai

(Di martedì 18 luglio 2023) Può un paio diparlare e dire più di quanto si pensi? Può un solo look da sfilata aprire un nuovo capitolo nella grande enciclopedia? Ebbene sì. Il quotidiano può diventare eccezionale. Sono i tempi a dircelo, la pandemia ci ha insegnato che tutto può cambiare, che seguire il flusso è fondamentale. Se c’è da aggiustare qualcosa, va fatto. Dunque, se la complessa semplicitàè democratica – o così, pare – è perché non siamo più gli stessi. Cambiare qualcosa era una necessità impellente. Vanessa Friedman sulle pagine di New York Times hato un neologismo per questo fenomeno che si sta verificando nel magico mondo: “fashion-tainment“. La giornalista ...

... Country Manager di Airbnb Italia, in merito aidi questi mesi. Esplorare sembra il mantra di ... tra quelle che andranno in vacanza, ha in mente un viaggio in un Paese straniero con il 73%...... nonostante questo film non abbia nessun interesse a fare vera fantascienza e nessuna particolare competenza, lo stesso intercetta ilfantascientifico cinematografico più importantenostri ...... Head of e - commerce & Marketplace di Havas Media Network commenta: 'Il social commerce è tra i principalidel prossimo futuro. Questo Playbook conferma l'importante evoluzionecanali ...

I beauty trend di TikTok dedicati agli uomini - Icon Icon Magazine

Nayuki prevede di aprire 474 nuovi negozi nella seconda metà di quest'anno e si prevede il primo anno in verde ...Anche la redditività si è rafforzata. Le vendite all’estero a 153 miliardi (+20% rispetto al 2019). Gros-Pietro: «Queste imprese hanno dimostrato di saper rimbalzare dalla pandemia e sopravvivere alla ...